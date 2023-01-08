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Приметы и советы

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Хасавюрте

Юлия Курганова
Происшествия
Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Хасавюрте
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пять человек пострадали при взрыве газа в дагестанском городе Хасавюрте, двоих из них доставили в больницу. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

— По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь, двое госпитализированы. Врачи им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у мэра города, — рассказал собеседник ТАСС.

До этого сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте в Дагестане. Все пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент их состояние выясняется. По предварительной информации, никто не погиб.

По информации регионального МЧС, в 02:35 в службу сообщили, что по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

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