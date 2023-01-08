Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Дагестане

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте в Дагестане. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил источник газеты «Известия».

Все пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент их состояние выясняется. По предварительной информации, никто не погиб.

При этом взрывной волной во дворе дома перевернуло две машины.

По данным «Известий», взрыв произошел в пристройке к дому, в которой располагалась однокомнатная квартира.

По информации регионального МЧС, в 02:35 в службу сообщили, что по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

9 декабря взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани. В результате инцидента произошло частичное обрушение второго этажа здания. Под завалами могут находиться люди. Представитель экстренных служб также добавил, что пожара в результате взрыва не последовало.