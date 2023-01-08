Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Дагестане

Юлия Курганова
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Дагестане
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте в Дагестане. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил источник газеты «Известия».

Все пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент их состояние выясняется. По предварительной информации, никто не погиб.

При этом взрывной волной во дворе дома перевернуло две машины.

По данным «Известий», взрыв произошел в пристройке к дому, в которой располагалась однокомнатная квартира.

По информации регионального МЧС, в 02:35 в службу сообщили, что по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

9 декабря взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани. В результате инцидента произошло частичное обрушение второго этажа здания. Под завалами могут находиться люди. Представитель экстренных служб также добавил, что пожара в результате взрыва не последовало.

Взрывы газоснабжение Республика Дагестан Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте