Взрыв газа произошел в жилом доме в Хасавюрте в Дагестане

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мощный взрыв произошел в воскресенье, 8 января, в жилом многоквартирном доме в Хасавюрте в Республике Дагестан.

Жители делятся в социальных сетях кадрами с места происшествия.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Информация о пострадавших выясняется, сообщается в Telegram-канале «Известий».

По информации регионального МЧС, в 02:35 в службу сообщили, что по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

По предварительной данным, имеются пострадавшие, сказано на сайте ведомства.

9 декабря взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани. В результате инцидента произошло частичное обрушение второго этажа здания. Под завалами могут находиться люди. Представитель экстренных служб также добавил, что пожара в результате взрыва не последовало.