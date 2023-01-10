Первый этап работ по углублению дна Москвы-реки завершили в районе Кунцевской луки

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Специалисты завершили первый этап дноуглубления акватории Москвы-реки в районе Кунцевской луки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 10 января.

— Путевые работы проходят для создания необходимой инфраструктуры первого маршрута регулярного речного транспорта «Парк «Фили» — Киевский». Он пролегает через районы, которые активно строятся, развиваются, чтобы жители сразу привыкали к альтернативному виду транспорта, — говорится в сообщении.

Протяженность зоны углубления — более двух километров от причала в районе Фили до нижнего подходного канала шлюза № 9. Второй этап планируется начать в апреле этого года, после чего электротранспорт сможет проходить данный участок в любой сезон и погоду, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в столицу. По его словам, суда должны пройти обкатку и испытания. Для поездок задействуют речные электротрамваи с удобными салонами, информационными экранами, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.