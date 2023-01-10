Шойгу: Главная задача Минобороны РФ заключается в обновлении ВС России

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На сегодняшний день главная задача Минобороны РФ — принятие мер для качественного обновления Вооруженных сил России и повышения ее боевых возможностей. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 10 января.

По словам главы оборонного ведомства, для реализации плана необходимо выполнить несколько условий. В частности речь идет об усовершенствовании систем управления и связи. Для этого ВС России намерены активно применять технологии искусственного интеллекта.

Помимо этого, Шойгу призвал в кратчайшие сроки произвести доработку снаряжения и экипировки личного состава.

— Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, — заявил министр на тематическом селекторном совещании.

29 декабря Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершена. По его словам, изначально в стране были приняты меры касательно того, чтобы не скрывать ничего от граждан.