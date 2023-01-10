Ефимов: Предприниматели приобрели у Москвы 944 коммерческих помещения и здания в 2022 году

Фото: Пресс-служба

В 2022 году столица реализовала на торгах по продаже коммерческой недвижимости 944 нежилых помещения и отдельно стоящих здания общей площадью более 168 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2022 году город реализовал 944 объекта коммерческой недвижимости общей стоимостью 17,5 миллиарда рублей. Торги состоялись по 901 нежилому помещению и 43 отдельно стоящим зданиям, 8 из них были реализованы вместе с земельными участками, — сказал он.

В среднем в 2022 году в торгах по приобретению нежилых помещений принимали участие 5 претендентов, за отдельно стоящие здания конкурировали по 6 участников, а за здания с земельными участками — по 7.

Так, самым популярным лотом стало коммерческое помещение площадью 38 квадратных метров в 2-м Войковском проезде на севере Москвы. На этот участок претендовало 54 участника.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в прошлом году больше всего объектов было реализовано в центре Москвы. Там состоялись торги для 159 лотов. Второй по популярности округ — ЮЗАО, где прошло 127 конкурсов.

На востоке столицы состоялись торги для 106 лотов, на западе — для 98, на юго-востоке реализовали 91 объект, на северо-востоке — 82, на юге — 72, на северо-западе — 50.

Еще 27 нежилых помещений было приобретено в ТиНАО, 16 — в ЗелАО и 5 зданий и нежилых помещений в Московской области.

До этого Ефимов сообщил, что с 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, за право реализации проектов они уже уплатили в бюджет Москвы более четырех миллиардов рублей. В настоящее время разрабатываются проекты планировки участков и концепции будущей застройки бывших промзон.