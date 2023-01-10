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Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Евгений Жуков
Общество
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимационное отделение с воспалением легких — его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом стало известно во вторник, 10 января.

По данным источника, 45-летнего спортсмена привезли в одну из московских больниц в 00:30, однако утром его состояние ухудшилось. На данный момент специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Telegram-канал Mash.

Информацию о госпитализации «Вечерней Москве» подтвердила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она предположила, что у спортсмена воспаление легких.

Роман Костомаров получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — европейское.

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