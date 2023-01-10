«Пытаюсь дозвониться»: Тарасова подтвердила госпитализацию Костомарова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский фигурист Роман Костомаров госпитализирован в больницу с воспалением легких. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она уточнила, что в настоящее время пытается узнать подробности о состоянии спортсмена.

— У него, наверное, воспаление легких, — предположила Тарасова. — Я пытаюсь дозвониться Илье Авербуху, чтобы узнать, как себя чувствует Роман, но пока не удалось.

Собеседница «ВМ» отметила, что подробностей о состоянии фигуриста не знает, а также не в курсе, с каким именно диагнозом он был госпитализирован.

СМИ сообщают, что 45-летнего спортсмена привезли в одну из московских больниц в 0:30 ночи, однако утром его состояние ухудшилось. На данный момент специалисты оценивают его состояние как крайне тяжелое. Фигуриста подключили к аппарату ИВЛ.

Роман Костомаров — известный фигурист. Он получил золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — европейское.