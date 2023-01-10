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Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при пожаре в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при пожаре в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

По факту гибели двух человек в подмосковном городе Егорьевск возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 10 января.

По ее словам, в качестве предварительной причины пожара специалисты назвали замыкание электропроводки в области стены между террасой и комнатой. Из-за этого произошло возгорание. Из-за отравления продуктами горения погибли 42-летняя женщина и пятилетний мальчик.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар, о котором идет речь, произошел в Егорьевске. Загорелся деревянный частный дом № 11 по улице Конина. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. Огонь был ликвидирован пятью машинами и бригадой из 20 сотрудников МЧС. На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.

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