Пашинян заявил о готовности подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта

Фото: МИД РФ

Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта по предложениям РФ. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во вторник, 10 января.

— Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния, — приводит его слова ТАСС.

31 октября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление по Нагорному Карабаху. Согласно документу, в процессе встречи главы государств подтвердили приверженность к соблюдению ранее принятых договоренностей и согласились принять дополнительные усилия для решения оставшихся вопросов.

Главы внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря для обсуждения подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия из-за обстановки в Лачинском коридоре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым телефонный разговор, в котором выразил сожаление из-за данной ситуации.