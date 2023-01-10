Пожар произошел в деревянном доме в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Москва, Щербинка, 1-я Центральная улица, 20 Карта всех событий

В Щербинке, на территории Новой Москвы, произошел пожар в деревянном доме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ по городу во вторник, 10 января.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице 1-й Центральной в доме № 20 в 07:06. До локализации огонь успел распространиться на площади 160 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, также существовала угроза возгорания соседнего здания.

Для тушения были привлечены как минимум пять пожарно-спасательных отрядов из гарнизона Москвы. Сотрудники ведомства помогли выбраться из огня одному человеку, еще четверо смогли эвакуироваться самостоятельно.

Пожар ликвидировали в 09:04. В результате происшествия пострадал один человек, на данный момент мужчина госпитализирован.

Другой пожар в частном доме произошел в подмосковном городе Егорьевске. Огонь распространился на 170 квадратных метров. В результате погибли два человека, в том числе малолетний ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.