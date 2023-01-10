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Москвичей пригласили принять участие в благотворительной акции «Мечты сбываются»

Александр Афонин
Общество
Москвичей пригласили принять участие в благотворительной акции «Мечты сбываются»
Фото: edu.gov.ru

Фонд «Бумажная птица» запустил Всероссийскую благотворительную акцию «Мечты сбываются», в рамках которой москвичи могут сделать подарок детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы во вторник, 10 января.

— Фонд «Бумажная птица» запускает благотворительную акцию для детей и подростков с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. На сайте проекта каждый желающий может выбрать мечту и подарить новогоднее чудо тому, кто в нем очень нуждается, — говорится в сообщении.

В акции приняли участие 183 человека в возрасте от трех до 25 лет, проживающих в 39 регионах России. В этом году к мероприятию присоединились подростки, для которых в октябре был открыт специальный хоспис. Для участия в акции необходимо перейти на сайт акции и выбрать мечту ребенка для исполнения.

30 декабря сообщалось, что за время работы благотворительного проекта «Москва помогает» горожане передали для жителей новых регионов более 2,93 миллиона различных предметов. Штабы по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей работают в столице с февраля.

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