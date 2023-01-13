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Названа вредная привычка, которая ведет к набору лишнего веса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названа вредная привычка, которая ведет к набору лишнего веса
Фото: shutterstock

Врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина рассказала о вредной привычке, которая ведет к набору лишнего веса.

Эксперт отметила, что у многих есть привычка плотно ужинать после рабочего дня. Отказываться от ужина не стоит, но нужно соблюдать несколько правил.

— При вечернем приеме пищи отдавайте предпочтение нежирным продуктам: творогу, морской рыбе, белому мясу, овощам. Полезно в качестве гарнира выбрать крупу или макароны из твердых сортов пшеницы. Блюда лучше запекать, варить или готовить на пару, — отметила Калошина в комментарии Общественной Службе Новостей.

Еще одна вредная привычка — смотреть телевизор за ужином. Это грозит тем, что человек может пропустить сигнал мозга о насыщении и будет машинально продолжать поглощать еду.

Врач также посоветовала добавлять в еду специи, которые помогут улучшить процесс пищеварения.

До этого нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк рассказала о рисках низкоуглеводных диет. Часто может возникнуть недостаток определенных веществ, например селена, магния, фосфора и витаминов В и С, передает aif.ru.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, при каких обстоятельствах можно есть ночью и к чему могут привести поздние перекусы.

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