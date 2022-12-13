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Приметы и советы

Поздние перекусы: почему ночью хочется есть и чем это опасно

Иссалина Аюпова

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Общество
Чем вреден ночной перекус
Фото: Pixabay

По статистике каждый четвертый россиянин ест по ночам. При этом большинство предпочитают в качестве ночных перекусов мучное, которое не всегда положительно отражается на работе организма. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом при каких обстоятельствах можно есть в ночью, и к чему могут привести поздние перекусы.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, человек может устраивать ночные перекусы по нескольким причинам. Среди них она выделила:

  • Недоедание в течение дня.
  • Психологические проблемы.
  • Изнурительные диеты.

Варианты ночных перекусов

Если человек реально голоден, по словам диетолога, он может поесть ночью в маленьких количествах монокомпонентные нежирные и нежареные продукты, например, овощи, фрукты, творог.

— Если съесть их в маленьких количествах, это не принесет никакого вреда здоровью, — отметила Дианова.

Она порекомендовала в качестве ночного перекуса использовать йогурт, творог или пудинг из семян чиа. Их можно залить молоком или ореховым напитком, а также добавить кусочки фруктов для баланса.

— Такая пища не является тяжелой, но дает чувство сытости, а процесс пищеварения происходит быстрее, чем переваривание животного белка, — объяснила врач.

Идеальным ночным перекусом, по мнению специалиста, являются печеное яблоко или айва, которые можно дополнить небольшим количеством урбеча или орехами.

— Это позволяет перекусить без зазрения совести, так как не сильно калорийно и пища быстро усвоится, — уверена Дианова.

Опасные перекусы

По мнению диетолога, есть продукты, которые не рекомендуется использовать в качестве ночного перекуса. Среди них она назвала:

  • жирные жареные блюда;
  • животный белок;
  • мясо;
  • острую и полуфабрикатную пищу;
  • сырокопченые продукты.

— Все они тяжело усваиваются желудком, поэтому могут привести к изжоге и эрозии, — предупредила Дианова.

В случае когда человек ест ночью, она рекомендовала спать на возвышенной подушке, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

Диетолог также добавила, что ночные перекусы опасны для людей с язвенными болезнями, лишним весом и сахарным диабетом, поэтому им рекомендовано воздержаться от позднего ужина, чтобы не обострить состояние здоровья.

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