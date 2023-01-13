Более 150 объектов здравоохранения обследовало МосгорБТИ в прошлом году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполнили техническую инвентаризацию 159 столичных медучреждений в прошлом году. Об этом рассказал министр правительства города, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, инвентаризация проводилась с целью учета текущих изменений и для получения разрешения на запуск новых объектов. Наибольшее количество обследований были связаны с учетом перепланировок и переустройств.

Большинство учреждений, с которыми работали сотрудники МосгорБТИ, располагаются в ВАО Москвы (28). На одно учреждение меньше — на юге города, добавил генеральный директор бюро Александр Кинев, слова которого приводят на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель главы Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров рассказал, что столица одной из первых среди мегаполисов мира запустила процесс внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. Он напомнил, что в настоящее время в эксперименте участвует свыше 40 сервисов ИИ. С начала 2022 года их количество увеличилось почти вдвое. Около 90 процентов от общего числа сервисов являются отечественными разработками.