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«Вы рассказываете правду»: Медведев поблагодарил журналистов, работающих в зоне СВО

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Вы рассказываете правду»: Медведев поблагодарил журналистов, работающих в зоне СВО
Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 13 января, когда отмечается День российской печати, поблагодарил журналистов, работающих в зоне специальной военной операции.

— То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. О наших воинах, сражающихся с врагом. Спасибо вам за это, — отметил он в своем Telegram-канале.

По его словам, представители СМИ, находящиеся в зоне СВО, показывают жизнь россиян в новых регионах и то, как им приходится жить в «военных условиях».

До этого Медведев заявил, что считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, которые желают гибели своему Отечеству.

Также политик отметил, что военная помощь Запада (в частности, танки Leopard и Т-72) не поможет Украине в решении конфликта. Танки Leopard и Т-72, а также другие поставляемые Западом вооружения скоро превратятся в «ржавый металлолом» и не спасут «распадающуюся на части» Украину.

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