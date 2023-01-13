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«Состояние Романа тяжелое»: Навка призвала молиться за здоровье Костомарова

Полина Долганова
Спорт
«Состояние Романа тяжелое»: Навка призвала молиться за здоровье Костомарова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийская чемпионка, выступавшая в танцах на льду в паре с фигуристом Романом Костомаровым, призвала всех молиться за здоровье своего бывшего партнера.

Она также рассказала, что медики прилагают максимум усилий, чтобы спасти спортсмена.

— Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее, — заявила Навка в разговоре со Sport24.

До этого ряд СМИ сообщил, что Роман Костомаров находится в коме. Как утверждалось, перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и отказывался от лечения. По некоторым данным, в качестве профилактики фигурист купался в проруби.

Позже мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

13 января в СМИ появилась информация, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса.

Здоровье Татьяна Навка Роман Костомаров
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