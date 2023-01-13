Больше 25 мероприятий проекта «Взаимообучение городов» пройдет в январе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 25 мероприятий для участников проекта «Взаимообучение городов» пройдет в разных городах России в январе, сообщили в пресс-службе проекта в пятницу, 13 января.

Так, 18 января на вебинаре по вопросам основных причин эмоциональных и поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста педагоги детского сада комбинированного вида № 34 в Сочи расскажут, почему дети не слушаются взрослых и что с этим делать.

19 января педагоги нижегородской школы № 118 продемонстрируют возможности STA-студии. Юные экспериментаторы смогут поставить различные физические и химические опыты, а также поработать в цифровой лаборатории.

20 января в центре дополнительного образования «ЭкоСфера» Липецка расскажут, как прививать экологическую культуру и формировать экопривычки у школьников, а 24 января педагоги иркутского детского сада № 10 расскажут, как формировать алгоритмические навыки у дошколят и как погружать детей в научно-техническое творчество.

В пресс-службе отметили, что мероприятия проекта также пройдут в Йошкар-Оле (26 января), Норильске (27 января), Красноярске (27 января) и Ярославле (30 января).

До этого сообщалось, что свыше 400 представителей управленческих команд образовательных организаций из 26 городов России в рамках проекта «Взаимообучение городов» изучили опыт Москвы и эффективный инструментарий по управлению современной школой.