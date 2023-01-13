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Пожилая женщина совращала своего 12-летнего внука в Республике Коми

Степан Жирнов
Происшествия
Пожилая женщина совращала своего 12-летнего внука в Республике Коми
Фото: shutterstock

В Республике Коми пенсионерка пыталась совратить собственного внука. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

Преступление произошло в поселке Югыдъяг в Республике Коми. 62-летняя местная жительница в течение полугода пыталась склонить к действиям сексуального характера своего 12-летнего внука, который проживает с пенсионеркой в одной квартире.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Как сообщил телеканал РЕН ТВ, женщина признала свою вину.

Также в совершении преступления в отношении несовершеннолетних подозревают 85-летнего игумена Анатолия Суворова, настоятеля женского монастыря Святой Живоначальной Троицы, расположенного в деревне Острово Московской области. Подозреваемого задержали, и в скором времени ему изберут меру пресечения. Подробнее о происходившем за стенами обители, принадлежащей так называемой истинно-православной церкви, — в материале «Вечерней Москвы».

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