«Желтый» уровень опасности из-за гололеда продлили в столичном регионе до 15 января

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда продлили в столичном регионе до 11:00 воскресенья, 15 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Период предупреждения — до 11:00 15 января. Гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется на Московскую область.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в канун старого Нового года в столице ожидается температура не выше минус двух градусов.

В ближайшие выходные температура воздуха в Москве будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже может установиться слабоположительная температура. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд заявил, что потепление до плюс одного градуса ожидается в столице в воскресенье, 15 января. Ко вторнику, 17 января, температура повысится до пяти градусов тепла.