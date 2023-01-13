Полиция в Санкт-Петербурге задержала педагога, подозреваемого в педофилии

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В Санкт-Петербурге полиция задержала учителя, которого подозревают педофилии и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, 21-летний школьный педагог проработал в учебном заведении всего месяц, с 1 по 30 сентября 2022 года, и был уволен. Вскоре после его ухода на рабочем компьютере молодого специалиста была обнаружена папка с файлами порнографического содержания с участием детей.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время работы в школе он действительно занимался развращением подростка, а файлы собирался распространить в Сети. В отношении учителя было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

— Учитель в августе 2021 года в квартире одного из домов в поселке Шушары неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности 14-летней школьницы, а также в сентябре 2022 года совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, — рассказали в пресс-службе СК.

По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Фигуранта задержали. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

Другого подозреваемого в педофилии задержали сотрудники Следственного комитета в Подмосковье. Им оказался 85-летний настоятель монастыря так называемой истинно-православной церкви в деревне Острово Московской области. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».