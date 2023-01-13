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Приметы и советы

Центробанк предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах

Араз Салехов
Общество
Центробанк предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах
Фото: Вечерняя Москва

Россияне стали получать на электронную почту или в СМС предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции — таким образом мошенники пытаются выманить у граждан страны деньги и персональные данные. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил Банк России.

— Злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет), — говорится в сообщении.

После злоумышленники предлагают человеку перейти по ссылке для уточнения деталей. Гражданин переходит по ней и вступает в одном из мессенджеров в диалог с мошенником. В ходе общения злоумышленники могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона.

После россиянину предлагают внести вступительный взнос (к примеру, 500 рублей) для якобы регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе. Однако такие действия приведут к дальнейшему взлому личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета, сообщает Telegram-канал «Банк России».

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев объяснил, как отличить действительно серьезные ситуации с просьбами о помощи от банального мошенничества.

ЦБ РФ Россия Мошенничество
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