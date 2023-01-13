СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в двух микрорайонах Воскресенска

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах двух микрорайонов Воскресенского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 13 января.

По ее словам, о проблемах с отоплением жители микрорайонов «Лопатинский» и «Цемгигант» сообщили в ведомство через социальные сети.

В результате рассмотрения обращения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, провели осмотр и допросили местных жителей.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет занялся установлением обстоятельств и причин массового отключения электроэнергии в жилых домах в городе Чехове.