Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК установит причины массового отключения электроэнергии в Чехове

Лейла Алиева
Происшествия
СК установит причины массового отключения электроэнергии в Чехове
Фото: СК РФ

В подмосковном Чехове следователи устанавливают обстоятельства и причины отключения электроэнергии, которое привело к отсутствию отопления в 300 домах. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе СК России.

— По данным следствия, 6 января 2023 года в результате превышения энергопотребления на электроподстанции произошло отключение электричества в 300 домах, расположенных в деревнях Васькино, Крюково, Карьково, Бегичево и в поселке Новый Быт, в которых проживают более 1000 жителей, — говорится в сообщении.

В результате в домах опустилась температура до минусовых показателей, а семьям с детьми пришлось временно расположиться у родственников и друзей. Сотрудники СК оперативно выехали на место и провели осмотры, а также опросили местных жителей и должностных лиц администрации, говорится в Telegram-канале ведомства.

9 января в Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву на текущей неделе. К выходным ожидается температура около нуля градусов.

По данным синоптиков, столичный регион будет находиться на границе восточного холодного антициклона и западного циклона, при котором циркулируют более теплые воздушные массы. Потепление ожидается по причине ветреной погоды.

Подмосковье Отопление Электроэнергия Следственный комитет
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте