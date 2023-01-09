СК установит причины массового отключения электроэнергии в Чехове

Фото: СК РФ

В подмосковном Чехове следователи устанавливают обстоятельства и причины отключения электроэнергии, которое привело к отсутствию отопления в 300 домах. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе СК России.

— По данным следствия, 6 января 2023 года в результате превышения энергопотребления на электроподстанции произошло отключение электричества в 300 домах, расположенных в деревнях Васькино, Крюково, Карьково, Бегичево и в поселке Новый Быт, в которых проживают более 1000 жителей, — говорится в сообщении.

В результате в домах опустилась температура до минусовых показателей, а семьям с детьми пришлось временно расположиться у родственников и друзей. Сотрудники СК оперативно выехали на место и провели осмотры, а также опросили местных жителей и должностных лиц администрации, говорится в Telegram-канале ведомства.

9 января в Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву на текущей неделе. К выходным ожидается температура около нуля градусов.

По данным синоптиков, столичный регион будет находиться на границе восточного холодного антициклона и западного циклона, при котором циркулируют более теплые воздушные массы. Потепление ожидается по причине ветреной погоды.