В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве до нуля градусов к концу недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потепление придет в Москву на текущей неделе. К выходным ожидаются температуры около нуля градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, столичный регион будет находиться на границе восточного холодного антициклона и западного циклона, в котором циркулируют более теплые воздушные массы. Потепление ожидается по причине ветреной погоды.

Так, 10 января показатели температуры будут составлять около минус 11–9 градусов в Москве и минус 14–9 — в Подмосковье.

Небольшой снег и местами метель придут в столичный регион 11 января. Температура воздуха будет составлять около 10–8 градусов ниже нуля. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

На следующий день, 12 января, ожидается потепление до 8–6 градусов, а 13 января — до минус 8–3 градусов.

В субботу, 14 января, в столице будет облачно, местами выпадет небольшой снег, подытожили на сайте.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что на Крещение в Москве стоит ожидать околонулевые температуры, а привычных крещенских морозов в этом году не будет. Кроме того, специалист отметил, что прогнозы погоды на Крещение меняются ежедневно. Более точные данные можно будет получить за неделю до праздника.