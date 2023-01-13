Режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix «Призрачная шестерка» в Италии в 2018 году, сообщает издание TMZ.

Птицу, по данным портала, якобы задавили тележкой в Риме. Кто-то на съемочной площадке сделал фотографию и отправил ее правоохранительным органам.

Голубя убил не сам Бэй, но он как режиссер несет за это ответственность. В TMZ напомнили, что в городе запрещено законом причинять вред диким животным или убивать их.

Режиссер отрицает, что подобное когда-либо случалось, и отказывается платить штраф.

Ровно год назад мог пострадать другой голубь. Агентство AP писало, что из-за опасений карантинной службы в Австралии могут убить спортивного голубя из США, пересекшего Тихий океан.

На своем пригородном участке голубя нашел житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд в конце декабря. Мужчина узнал, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но потерялся. Специалисты предполагают, что птица могла пересечь океан на грузовом судне.