Режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя
Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix «Призрачная шестерка» в Италии в 2018 году, сообщает издание TMZ.
Птицу, по данным портала, якобы задавили тележкой в Риме. Кто-то на съемочной площадке сделал фотографию и отправил ее правоохранительным органам.
Голубя убил не сам Бэй, но он как режиссер несет за это ответственность. В TMZ напомнили, что в городе запрещено законом причинять вред диким животным или убивать их.
Режиссер отрицает, что подобное когда-либо случалось, и отказывается платить штраф.
Ровно год назад мог пострадать другой голубь. Агентство AP писало, что из-за опасений карантинной службы в Австралии могут убить спортивного голубя из США, пересекшего Тихий океан.
На своем пригородном участке голубя нашел житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд в конце декабря. Мужчина узнал, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но потерялся. Специалисты предполагают, что птица могла пересечь океан на грузовом судне.