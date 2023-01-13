Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя

Георгий Соланович
Общество
Режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix «Призрачная шестерка» в Италии в 2018 году, сообщает издание TMZ.

Птицу, по данным портала, якобы задавили тележкой в Риме. Кто-то на съемочной площадке сделал фотографию и отправил ее правоохранительным органам.

Голубя убил не сам Бэй, но он как режиссер несет за это ответственность. В TMZ напомнили, что в городе запрещено законом причинять вред диким животным или убивать их.

Режиссер отрицает, что подобное когда-либо случалось, и отказывается платить штраф.

Ровно год назад мог пострадать другой голубь. Агентство AP писало, что из-за опасений карантинной службы в Австралии могут убить спортивного голубя из США, пересекшего Тихий океан.

На своем пригородном участке голубя нашел житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд в конце декабря. Мужчина узнал, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но потерялся. Специалисты предполагают, что птица могла пересечь океан на грузовом судне.

Знаменитости Кино Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Мария Багреева
Мария Багреева

Льготы учтут при оплате налога

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Диванный воин Смольянинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему всем так нравится «Чебурашка»

Все мнения
О проекте