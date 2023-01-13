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Путин поручил представить предложения по освобождению от службы мобилизованных врачей

Георгий Соланович
Общество
Путин поручил представить предложения по освобождению от службы мобилизованных врачей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 января, поручил Минздраву, Минобороны и властям новых регионов страны представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных армию в рамках мобилизации.

— Представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.

Задача, согласно поручению президента, должна быть исполнена до 1 февраля.

Также глава государства поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Российский лидер назначил ответственными по этому вопросу первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Мобилизация Армия Владимир Путин
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