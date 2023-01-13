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Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о выгодных направлениях для путешествий

Ирина Игнатенко
Общество
Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о выгодных направлениях для путешествий
Фото: Pixabay

Цены в туризме всегда менялись волнообразно, и после новогодних праздников стали стоить дешевле путевки на горнолыжные курорты. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Очередной рост цен ожидается к февральским праздникам, добавил он. После новогодних каникул дети вернулись к школьным занятиям, а взрослые — на работу, поэтому снизился спрос на поездки.

Барзыкин рассказал, что любители горнолыжного отдыха даже специально покупают путевки на вторую половину января, потому что знают, что это дешевле и на курортах меньше людей. Также в это время выгодно приобретать путевки в санатории, пансионаты и здравницы

Самыми популярными направлениями для отдыха в прошлом году стали Черноморское побережье, прежде всего Сочи, благодаря удобной логистике и средствам размещения на разный бюджет, а также Минеральные Воды, Алтайский край и Подмосковье, передает «360».

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», можно ли сейчас выгодно отдохнуть в Египте и что способствовало увеличению стоимости туров.

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