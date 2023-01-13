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Два журналиста «Вечерней Москвы» получили премии города от Собянина

Араз Салехов
Лейла Алиева
Город
Два журналиста «Вечерней Москвы» получили премии города от Собянина
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати и вручил премии города в области журналистики, в том числе двум сотрудникам «Вечерней Москвы».

— Триста двадцать лет тому назад вышло первое издание «Ведомостей», которое должно было сообщать о военных и иных делах, значимых для знания и истории. С тех пор прошло много времени — больше трех веков, но роль журналистов не изменилась: от их профессионализма, умения, ответственности зависит знание и память народа о тех событиях, которые происходят на территории нашей страны и в нашем славном городе, — отметил глава города.

В ходе выступления мэр поблагодарил сотрудников СМИ за их труд и неравнодушное отношение к своему делу. Также глава города наградил орденом Дружбы политического обозревателя газеты «Вечерняя Москва» Михаила Щербаченко.

Кроме того, премией города в области журналистики награжден заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков за оперативное и достоверное освещение важнейших событий столицы, в том числе связанных с мобилизацией и помощи волонтеров беженцам и участникам специальной военной операции, а также и за цикл публикаций из Донбасса.

Также в числе лауреатов премии — сотрудники МИА «Россия сегодня», ВГТРК, Первого канала, издательского дома «Комсомольская правда», «Российской газеты», Общественного телевидения России, «Учительской газеты» и других информационных агентств.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 13 января, когда отмечается День российской печати, поблагодарил журналистов, работающих в зоне специальной военной операции.

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