Путин поручил рассмотреть вопрос о восстановлении разрушенного обстрелами ВСУ жилья

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить подходы к восстановлению жилья граждан Российской Федерации, расположенного на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов, — говорится в сообщении.

Данную задачу необходимо решить до 1 апреля 2023 года. Глава государства назначил ответственными по этому вопросу премьер-министра Михаила Мишустина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главу Брянской области Александра Богомаза, губернатора Курской области Романа Старовойта и главу Ростовской области Василия Голубева, сообщает сайт Кремля.

Также российский лидер поручил Минздраву, Минобороны и властям новых регионов страны представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных армию в рамках мобилизации.