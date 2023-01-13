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Появились подробности о ДТП, в котором погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о ДТП, в котором погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова
Фото: Depositphotos

Лейла Салямова, выигравшая чемпионат России по хайдайвингу в 2021 году, погибла в ДТП на 163-м километре федеральной автодороги «Сортавала» на территории Лахденпохского района Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики в пятницу, 13 января.

По данным ведомства, столкнулись две иномарки: Mitsubishi Lancer, в котором находилась спортсменка, и Volkswagen Tiguan. В результате происшествия девушка погибла, как и водитель японского автомобиля.

Пассажирка Volkswagen раскрыла подробности аварии. По ее словам, они со своим партнером по бизнесу ехали в сторону Санкт-Петербурга со скоростью 110 километров в час. Когда они выехали из-за холма, то увидели, что встречную машину развернуло и она стоит на их полосе, сообщает РЕН ТВ.

В результате оба пассажира Volkswagen пострадали. Сама пассажирка призналась, что в аварии она потеряла ребенка. В результате столкновения девушка получила внутренние травмы в районе живота, будучи на третьем месяце беременности.

Авария, о которой идет речь, произошла 12 января в 13:30 по местному времени на 163-м километре трассы «Сортавала».

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