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Восемь новых перехватывающих парковок появилось в Москве в 2022 году

Араз Салехов
Город
Восемь новых перехватывающих парковок появилось в Москве в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В прошлом году в Москве специалисты обустроили восемь новых перехватывающих парковок. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В прошлом году мы сделали восемь новых перехватывающих парковок — теперь в Москве их 77, — говорится в сообщении.

Как уточняется, такие парковки дают возможность экономить время в пути — на них водители могут оставить машину и добраться до центра на городском транспорте. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что горожане могут бесплатно оставить автомобиль на такой парковке в том случае, если они проедут с 05:30 до 02:00 не меньше двух раз на метро, МЦК или МЦД.

Также стало известно, что водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные, в частности, в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября.

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