Академик РАН назвал вытеснение гриппа A гриппом B положительным знаком

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Ситуация, при которой грипп А постепенно вытесняется гриппом В, является положительным знаком с точки зрения прогнозов. Вероятнее всего, это говорит о последующем спаде заболеваемости гриппом, такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

По его словам, в настоящее время на грипп типа А приходится до 80 процентов всех случаев заболевания. При этом подъем заболеваемости гриппом В обычно фиксируется в конце эпидсезона.

Специалист заметил, что рост заболеваемости гриппом сейчас продолжается, однако критичным его назвать нельзя. На общей картине сказался тот факт, что многие пациенты болели дома в новогодние праздники или брали больничные в первую рабочую неделю года.

— Все типы гриппа проявляются одинаково: сухой нос, разбитость, ломота в мышцах, высокая температура. По сравнению с гриппом А грипп В отличается несколько более легким течением, — подчеркнул Горелов в интервью ТАСС, призвав не относиться легкомысленно к этому заболеванию.

До этого иммунолог Владимир Болибок назвал «Вечерней Москве» самые распространенные и опасные типы вируса гриппа. По его словам, в России циркулируют две разновидности вируса — грипп А и грипп В. Они оба являются причиной сезонных эпидемий.