Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автоэксперт Гудков объяснил, почему важно прогревать двигатель машины зимой

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему важно прогревать двигатель машины зимой
Фото: depositphotos

Прогрев двигателя в холодную погоду продлевает срок его службы. Если этим пренебречь, критическая поломка может произойти даже в самом начале поездки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По словам Гудкова, прогрев двигателя имеет важный практический смысл. Дело в том, что в промерзшем двигателе замерзает масло, и в таком виде оно обладает худшими смазывающими свойствами. Кроме того, между деталями двигателя увеличиваются все зазоры, из-за чего растет его механический износ.

При этом прогревать двигатель слишком долго не имеет смысла, уверен Гудков.

— Оптимально — дать двигателю немного поработать до момента, когда масло хотя бы чуть-чуть прогреется. Обычно это минута или несколько минут в сильный мороз. Греть двигатель до рабочей температуры бессмысленно — вы будете просто топливо впустую расходовать, а слегка прогретый мотор все равно чувствует себя гораздо комфортнее, чем полностью промерзший, — объяснил специалист.

Также в прогреве нуждается коробка передач — это снизит ее износ на первых километрах. Если механическая коробка передач прогревается самостоятельно, то в случае с автоматом для прогрева можно перед выездом перевести рычаг в положение «drive» и постоять в таком положении одну или две минуты.

— Можно навредить машине, если вообще не прогревать ее и сразу с места дать большую нагрузку, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин перечислил способы защитить машину от севшего аккумулятора на морозе.

Автомобили Зима Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте