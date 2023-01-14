Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель ДНР рассказал об испытаниях ВСУ артиллерии по жилым кварталам

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Житель ДНР рассказал об испытаниях ВСУ артиллерии по жилым кварталам
Фото: gur.gov.ua

Иностранные наемники «пристреливали» поставленную западными странами артиллерию, наводя орудия на жилые кварталы села Опытного Артемовского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости в субботу, 14 января, рассказал житель населенного пункта Александр Щербин.

По его словам, так бойцы обучали украинских военнослужащих использованию зарубежной техники. Среди инструкторов были британцы, американцы, поляки и итальянцы. Собеседник издания заметил, что наемников было больше, чем солдат ВСУ.

Щербин заметил, что артиллерийские установки были похожи на польские, их было четыре единицы в селе. Обучая использованию военной техники, наемники отрабатывали навыки артиллеристов посредством наведения орудий на жилые кварталы Опытного, пишет РИА Новости.

В конце декабря офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ преднамеренно начали уничтожать уцелевшую инфраструктуру города Артемовска в ДНР.

До этого Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Он уточнил, что украинские механики-водители одной из бронетанковых групп слили горюче-смазочные материалы для срыва наступления.

Украина наемники Донбасс ДНР Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте