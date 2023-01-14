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Иностранные наемники «пристреливали» поставленную западными странами артиллерию, наводя орудия на жилые кварталы села Опытного Артемовского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости в субботу, 14 января, рассказал житель населенного пункта Александр Щербин.

По его словам, так бойцы обучали украинских военнослужащих использованию зарубежной техники. Среди инструкторов были британцы, американцы, поляки и итальянцы. Собеседник издания заметил, что наемников было больше, чем солдат ВСУ.

Щербин заметил, что артиллерийские установки были похожи на польские, их было четыре единицы в селе. Обучая использованию военной техники, наемники отрабатывали навыки артиллеристов посредством наведения орудий на жилые кварталы Опытного, пишет РИА Новости.

В конце декабря офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ преднамеренно начали уничтожать уцелевшую инфраструктуру города Артемовска в ДНР.

До этого Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Он уточнил, что украинские механики-водители одной из бронетанковых групп слили горюче-смазочные материалы для срыва наступления.