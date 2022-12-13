Народная милиция ЛНР: ВСУ саботируют приказы командования о контрнаступлении под Артемовском

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Солдаты Вооруженных сил Украины саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— В районе населенного пункта Артемовск в рядах ВФУ отмечаются массовые саботажи и игнорирование приказов вышестоящего командования, — отметил он.

Представитель правоохранительных органов в своем Telegram-канале уточнил, что украинские механики-водители одной из бронетанковых групп слили горюче-смазочные материалы для срыва наступления.

Накануне Марочко сообщил, что украинское руководство приняло решение перебросить дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. По его словам, Киев решил усилить позиции на данном направлении в связи с успехами российских войск во время боев.

Также стало известно, что военное руководство Украины отводит свои войска из Соледара в Славянск. Уточняется, что отход связан с крупными потерями среди украинских военнослужащих по линии Северск — Соледар — Бахмут. Однако о полном выводе подразделений Украины из Соледара говорить пока не приходится.