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Украинское руководство приняло решение перебросить дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника, — поделился он.

Представитель правоохранительных органов добавил, что Киев решил усилить позиции на данном направлении в связи с успехами российских войск во время боев, сообщает РИА Новости.

В четверг, 8 декабря, солдаты национальной армии ликвидировали опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». Один из военнослужащих поделился, что удар был нанесен по району сосредоточения ВСУ. Огонь корректировали с помощью беспилотника.

Помимо этого, на прошлой неделе украинская армия начала стягивать дополнительные силы в районе Артемовска. По словам Марочко, большую часть прибывших украинских солдат сразу отправили в район боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери.