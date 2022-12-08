ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Фото: Минобороны РФ

Бойцы Западного военного округа уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». Об этом сообщили солдаты ВС России в четверг, 8 декабря.

— Подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении, — рассказал один из военнослужащих.

По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения ВСУ. Огонь корректировали с помощью беспилотника, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что солдаты ВСУ во время наступления на сватовском участке фронта в Донбассе попали под огонь своей же артиллерии. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в результате огня украинская армия потеряла половину своей живой силы и техники. Выжившие вернулись на исходный рубеж.

Военнослужащий отметил, что обстрел украинской армии своих же военнослужащих мог произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями или проблем со связью.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.