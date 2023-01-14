«Вы не устали хайп ловить?»: Бородина жестко ответила новой жене Будагова

Фото: YouTube / Регина Тодоренко

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина жестко ответила жене своего экс-супруга Залине Башировой после комментариев фанатов экс-ведущей «Дома-2», написавших, что все ее бывшие мужья не отыскали никого красивее и лучше, чем она.

Баширова с иронией назвала экс-супругов Бородиной «бедолагами» и предложила помочь им в поисках. Владелица страницы сразу же ответила девушке, заметив, что Юрию Будагову нужно помочь найти номер телефона дочери, чтобы поздравить ее с Новым годом.

— И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами! — возмутилась теледива.

Также Бородина подчеркнула, что считает себя идеальной бывшей женой, поскольку ничего от экс-супругов не требует и самостоятельно воспитывает детей. Телеведущая добавила, что не общается с бывшими мужьями, поскольку не видит общих тем для разговора. Однако при этом она не против общения отцов с детьми, пишет Пятый канал.

До этого телеведущая признавалась, что лично не подавала в суд на получение алиментов от бывших мужей, но при этом призвала женщин не следовать ее примеру и обязательно обращаться в высшие инстанции.