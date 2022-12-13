Ксения Бородина высказалась про суд из-за алиментов

Фото: Youtube / Регина Тодоренко

Телеведущая Ксения Бородина часто общается с подписчиками в соцсети и откровенно отвечает на их вопросы. После расставания со вторым мужем Курбаном Омаровым, которое сопровождалось скандалами и взаимными обвинениями, звезда одна воспитывает двух дочерей и активно занимается карьерой.

Одна из поклонниц поинтересовалась в блоге у знаменитости: подала ли она официально в суд на получение алиментов. Бородина ответила, что она лично этого делать не стала, но при этом призвала женщин не следовать ее примеру и обязательно подавать на алименты в суд.

— Взрослые люди должны нести ответственность за все в своей жизни. То, что родители расстались, не значит, что они пропали из жизни ребенка. Ты считаешься отцом ребенка, значит, ты должен участвовать в его жизни хотя бы финансово, заботиться о нем, оплачивать его занятия и прочее. Поэтому, я считаю, если есть необходимость — обязательно подавайте в суд, — цитирует телеведущую портал «7дней».

Бородина не смогла познать отцовской любви, что повлияло на ее характер и будущее. В эфире телешоу «Женский клуб» она даже призналась, что ненавидела своего отца.