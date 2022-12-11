Ксения Бородина призналась в ненависти к своему отцу

Фото: Youtube / Регина Тодоренко

Известная телеведущая Ксения Бородина не смогла познать отцовской любви, что повлияло на ее характер и будущее. В эфире телешоу «Женский клуб» светская львица даже призналась, что ненавидела своего отца.

В жизни знаменитости он появлялся «эпизодически», пытаясь купить любовь подарками. Время от времени он пропадал на несколько лет, однако именно это закалило характер звезды и помогло добиться успехов в жизни, заметила Бородина.

Она поделилась, что за всю жизнь не наберется даже суток, которые она бы провела с папой. При этом в детстве у нее была безусловная любовь к этому человеку. Именно эта любовь в дальнейшем переросла в ненависть, заявила телеведущая.

Знаменитость призналась, что отец пытался с ней помириться, но никакого результата это не дало. Сейчас, по словам Бородиной, чувство обиды уже прошло, но это уже неважно, ведь папа скончался несколько лет назад, пишет ФАН.

До этого сообщалось, что родители звезды развелись, когда ей был один год, поэтому с отцом будущая знаменитость виделась не так часто, в основном он приезжал, чтобы привезти деньги или подарки.