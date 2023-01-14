Актриса Эмма Стоун впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Популярная голливудская актриса Эмма Стоун впервые за долгое время появилась на публике в компании своего супруга Дэйва МакКери. Звездная пара посетила премьерный показ картины «Когда ты закончишь спасать мир» на Манхэттене в Нью-Йорке.

Оскароносная артистка и ее муж, трехкратный номинант на премию «Эмми», вышли в свет вместе, посетив премьеру фильма в отеле Crosby Street в районе Сохо. Для редкого публичного выхода Стоун предпочла надеть светлое платье с поясом и зеленый тренч, тогда как МакКери надел бежевые брюки и кожаную куртку.

Известно, что будущие супруги впервые увиделись на съемках телешоу Saturday Night Life в 2016 году. Год спустя их впервые заметили вместе на свидании. Летом 2019 года артистка заявила, что хочет выйти замуж и завести детей. В том же году пара сыграла свадьбу, однако детей у них пока еще нет, пишет «Газета.ру».

В мае прошлого года известная американская актриса и певица Селена Гомес призналась, что пришла на телешоу Saturday Night Life в том числе с целью повышения своих шансов относительно того, чтобы найти достойного жениха. По ее словам, именно там некоторые артистки находят себе спутников по жизни.