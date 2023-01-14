Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актриса Эмма Стоун впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Егор Провоторов
В мире
Актриса Эмма Стоун впервые за долгое время вышла в свет с мужем
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Популярная голливудская актриса Эмма Стоун впервые за долгое время появилась на публике в компании своего супруга Дэйва МакКери. Звездная пара посетила премьерный показ картины «Когда ты закончишь спасать мир» на Манхэттене в Нью-Йорке.

Оскароносная артистка и ее муж, трехкратный номинант на премию «Эмми», вышли в свет вместе, посетив премьеру фильма в отеле Crosby Street в районе Сохо. Для редкого публичного выхода Стоун предпочла надеть светлое платье с поясом и зеленый тренч, тогда как МакКери надел бежевые брюки и кожаную куртку.

Известно, что будущие супруги впервые увиделись на съемках телешоу Saturday Night Life в 2016 году. Год спустя их впервые заметили вместе на свидании. Летом 2019 года артистка заявила, что хочет выйти замуж и завести детей. В том же году пара сыграла свадьбу, однако детей у них пока еще нет, пишет «Газета.ру».

В мае прошлого года известная американская актриса и певица Селена Гомес призналась, что пришла на телешоу Saturday Night Life в том числе с целью повышения своих шансов относительно того, чтобы найти достойного жениха. По ее словам, именно там некоторые артистки находят себе спутников по жизни.

Знаменитости Премьеры Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте