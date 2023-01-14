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Ассоциация владельцев кинотеатров предложила организовывать школьные уроки в кино

Егор Провоторов
Общество
Ассоциация владельцев кинотеатров предложила организовывать школьные уроки в кино
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) предложили Министерству культуры проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая фильмы на указанные темы.

Глава АВК Алексей Воронков назвал стандартной практикой такие уроки. Замыслом этого проекта он назвал внедрение школьной программы в кинотеатры. Также чиновник уточнил, что школьникам таким образом можно показывать картины из «золотой коллекции русской классики», «современные истории» и документальное кино.

Специалист также подчеркнул, что подобная мера может стать хорошим подспорьем для отечественных кинотеатров, в особенности на фоне кризиса этой отрасли в России, пишет ТАСС.

Глава ассоциации заметил, что аналогичные программы уже работали в некоторых российских регионах на протяжении последних трех–четырех лет, но за счет средств самих кинотеатров.

В минувший понедельник, 9 января, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские кинотеатры в скором времени смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино.

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