США и Япония расценят ядерную атаку России как удар против человечества

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Правительства США и Японии расценят любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как акт агрессии против всего человечества. Об этом в субботу, 14 января, говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

— Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Байден и Кисида намерены оказывать поддержку Украине в случае повреждения критически важной энергетической инфраструктуры страны от атак России, передает РИА Новости.

4 января Фумио Кисида заявил, что на сегодняшний день мир оказался в «исторической поворотной точке», которая преподносит серьезные вызовы. По словам премьера, к данной ситуации человечество привели пандемия коронавирусной инфекции и конфликт на Украине.