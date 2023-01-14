Гагарина встретилась с участницей «Фабрики звезд» Ржевской на Мальдивах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В 2004 году певица Полина Гагарина принимала участие в шоу «Фабрика звезд», где одной из ее коллег выступила исполнительница хита «Когда я стану кошкой» Мария Ржевская. Спустя много лет бывшие участницы программы встретились на Мальдивах.

В своих социальных сетях Гагарина опубликовала совместную со Ржевской фотографию. В подписи к ней она поинтересовалась у подписчиков, узнали ли они исполнительницу.

Многие фанаты певицы сразу признали в девушке бывшую участницу «Фабрики звезд». Они обрадовались такой неожиданной встрече и оставили множество комментариев под снимком. Некоторые высказали свою радость, а другие отметили, что с возрастом артистки начали выглядеть только лучше.

— Любимые «фабрикантки»… эх, как раньше ждали еженедельные выпуски с вашим участием, — цитирует одного из пользователей StarHit.

В декабре музыкант Геннадий Дудин, который написал много хитов для Полины Гагариной, сообщил, что разочаровался в артистке, поэтому больше не будет с ней работать. Сама исполнительница, как всегда, не стала комментировать скандалы вокруг своего имени.