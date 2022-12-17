Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Последние мои песни для нее. Слава Богу!»: автор хитов Гагариной отказался работать с ней

Юлия Курганова
Общество
«Последние мои песни для нее. Слава Богу!»: автор хитов Гагариной отказался работать с ней
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Музыкант Геннадий Дудин, который написал много хитов для певицы Полины Гагариной выступил с громким заявлением. Он сообщил, что разочаровался в артистке, поэтому больше не будет с ней работать.

Непонятно, какова причина такого решения.

— Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее. Слава Богу! — написал Дудин в соцсети.

Сама звезда, как всегда, не комментирует скандалы вокруг своего имени. Зато пользователи вмешались и многие встали не на сторону Гагариной, передает портал StarHit.

«Никогда она не нравилась. Видно, что далеко не одуванчик»; «Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей»; «Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи», — заявили фолловеры.

Гагарина чаще всего предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако недавно вышел ее новый альбом «Вдох», где, по словам артистки, раскрываются все секреты.

Знаменитости Скандалы Полина Гагарина Музыканты Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте