«Последние мои песни для нее. Слава Богу!»: автор хитов Гагариной отказался работать с ней

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Музыкант Геннадий Дудин, который написал много хитов для певицы Полины Гагариной выступил с громким заявлением. Он сообщил, что разочаровался в артистке, поэтому больше не будет с ней работать.

Непонятно, какова причина такого решения.

— Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее. Слава Богу! — написал Дудин в соцсети.

Сама звезда, как всегда, не комментирует скандалы вокруг своего имени. Зато пользователи вмешались и многие встали не на сторону Гагариной, передает портал StarHit.

«Никогда она не нравилась. Видно, что далеко не одуванчик»; «Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей»; «Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи», — заявили фолловеры.

Гагарина чаще всего предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако недавно вышел ее новый альбом «Вдох», где, по словам артистки, раскрываются все секреты.