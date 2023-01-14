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Более 7,4 тысячи приемов совершили ветеринары Москвы с начала года

Александр Афонин
Город
Более 7,4 тысячи приемов совершили ветеринары Москвы с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала текущего года специалисты государственных ветеринарных лечебниц столицы совершили уже более 7,4 тысячи приемов животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

В период новогодних каникул ветеринары активно помогали домашним питомцам, которые решили наряду с хозяевами отметить праздник. Так, на прием к врачу Советской ветлечебницы Елене Катаевой попали три кота, которые объелись красной икрой.

Ветеринар Татьяна Полунина в свою очередь оказывала помощь американскому той-фокстерьеру Афине. Собака случайно попала под бенгальский огонь и получила небольшой ожог.

На прием специалиста Ирины Абрамовой попал шпиц по кличке Микки. На каникулах он съел дождик с елки, после чего хозяева начали волноваться за здоровье своего питомца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что городской централизованный сервис поиска пропавших животных помог вернуть более 180 собак и свыше 200 кошек за два года. Он работает по принципу электронной доски объявлений.

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