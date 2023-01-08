Столичный сервис поиска пропавших животных за два года помог вернуть более 350 питомцев

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Городской централизованный сервис поиска пропавших животных был запущен на портале mos.ru два года назад, за это время благодаря ему домой удалось вернуть более 180 собак и свыше 200 кошек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 8 января.

Сервис работает по принципу электронной доски объявлений. Он позволяет искать питомцев по базе опубликованных сообщений, создавать новые объявления и связываться с владельцами животных.

— Если на улице встретится животное, которое кажется домашним, его можно сфотографировать и загрузить фото с описанием питомца. Это позволит оповестить о находке как можно больше жителей. Так, за два года работы сервиса неравнодушные москвичи помогли вернуть домой или пристроить в новую семью более 180 собак и свыше 200 кошек, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

По словам председателя Комитета государственных услуг столицы Елены Шинкарюк, за два года работы сервиса горожане разместили на нем более 2300 объявлений о пропаже. Среди собак, вернувшихся к хозяевам, больше всего йоркширских терьеров, биглей и померанских шпицев, среди кошек — шотландских вислоухих, британских короткошерстных и сибирских.

В пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы отметили, что сотрудники госветслужбы постоянно следят за опубликованными в сервисе объявлениями. На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что наличие у питомца чипа значительно повышает шансы животного вернуться домой.

В сентябре 2022 года сообщалось, что сервис поиска пропавших животных помог найти более 300 питомцев с начала своей работы.