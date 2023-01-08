Столичный сервис поиска пропавших животных за два года помог вернуть более 350 питомцев
Городской централизованный сервис поиска пропавших животных был запущен на портале mos.ru два года назад, за это время благодаря ему домой удалось вернуть более 180 собак и свыше 200 кошек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 8 января.
Сервис работает по принципу электронной доски объявлений. Он позволяет искать питомцев по базе опубликованных сообщений, создавать новые объявления и связываться с владельцами животных.
— Если на улице встретится животное, которое кажется домашним, его можно сфотографировать и загрузить фото с описанием питомца. Это позволит оповестить о находке как можно больше жителей. Так, за два года работы сервиса неравнодушные москвичи помогли вернуть домой или пристроить в новую семью более 180 собак и свыше 200 кошек, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
По словам председателя Комитета государственных услуг столицы Елены Шинкарюк, за два года работы сервиса горожане разместили на нем более 2300 объявлений о пропаже. Среди собак, вернувшихся к хозяевам, больше всего йоркширских терьеров, биглей и померанских шпицев, среди кошек — шотландских вислоухих, британских короткошерстных и сибирских.
В пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы отметили, что сотрудники госветслужбы постоянно следят за опубликованными в сервисе объявлениями. На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что наличие у питомца чипа значительно повышает шансы животного вернуться домой.
В сентябре 2022 года сообщалось, что сервис поиска пропавших животных помог найти более 300 питомцев с начала своей работы.