Первый этап создания инфраструктуры для запуска нового автобуса завершился в Молжанинове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Синявинская улица Карта всех событий

Специалисты завершили первый этап создания инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута в Молжаниновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

Новый маршрут пройдет от деревень Бурцево и Мелькисарово к детско-взрослой поликлинике на Синявинской улице. Старая дорога не соответствовала заданным критериям для запуска транспорта. В связи с этим было принято решение организовать необходимую инфраструктуру.

— С просьбой организовать прямой маршрут от этих населенных пунктов до первой открывающейся в Молжаниновском районе поликлиники неоднократно обращались местные жители. Сейчас туда можно добраться только на своих автомобилях или с несколькими пересадками, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

В рамках первого этапа работы проводились на участках дублера Международного шоссе, Бурцевской и Синявинской улиц. Там были расширены старые и оборудованы новые тротуары. На проезжей части же уложили 3,4 тысячи квадратных метров нового асфальта, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта. По окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено