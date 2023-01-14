Читатели Daily Mail призвали Сунака отказаться от поставок танков Украине после слов Путина

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Читатели газеты Daily Mail призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака отказаться от поставок танков Украине, заявив, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о вмешательстве других стран в конфликт.

— Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует, — написал один из пользователей.

Многие читатели заявили, что ситуация на Украине никак не относится к Великобритании. Вмешательство других государств может спровоцировать третью мировую войну, которую не желает ни один человек. Однако некоторые, как утверждают комментаторы, зарабатывают на украинском конфликте.

Вместо поставок танков британские читатели порекомендовали Сунаку обратить внимание на ситуацию внутри страны. Выделяемые деньги можно направить на зарплаты медсестер, врачей и учителей. Для решения конфликта достаточно отправить мирную делегацию, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что правительство Великобритании уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину. По данным The Guardian, в Киеве считают, что Лондон уже принял решение о поставках подобного типа вооружения.